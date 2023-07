1 Ein Blitz entlädt sich über dem Ostalbkreis. In Baden-Württemberg gingen in der ersten Jahreshälfte extrem viele Blitze hernieder. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/dpa

Der Südwesten hat einiges an Blitzen abgekriegt. Der Schwarzwald befindet sich hierbei im Mittelfeld, allerdings ist die Ortenau in einem Teilbereich ganz vorne. Woran liegt das?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Blitz und Donner waren im ersten Halbjahr 2023 ein häufiger Gast in Baden-Württemberg. Insgesamt 253.021 Blitze gingen im Südwesten nieder, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast mitteilte. Damit blitzte es hier so häufig wie in keinem anderen Bundesland, ausgenommen Bayern, das mit mehr als doppelt so vielen Blitzen im Messungszeitraum vom ersten Januar bis zum 31. Juni die Spitzenposition einnimmt.