Ortenau Altenheim verspielt die Tabellenführung

BSV Phönix Sinzheim – TuS Altenheim 26:21 (13:8). Der Samstag war nicht der Abend der Spitzenmannschaften, diese Lektion mussten auch die Altenheimer wegstecken. Gästetrainer Timo Heuberger konnte für die letzte Auswärtsfahrt des Jahres lediglich acht Feldspieler aufbieten, neben dem bereits avisierten Fehlen von Jan Meinlschmidt (private Gründe) fiel auch der Ausfall von Gerry Sutter ins Gewicht. Damit boten sich nahezu keine planmäßigen Größen aus dem Rückraum mehr, was für den Riedverein eine erhebliche Schwächung bedeutete. Bald zeigte sich, dass in Sinzheim nichts zu holen sein würde. Der BSV konnte sein vollständiges Personal aufbieten, hier zeigte sich brutal auf, was ein breit angelegter, funktionsfähiger Rückraum ausmachen kann. Vom 4:3 (11.) enteilten die Gastgeber in einer ersten Serie auf 10:3 (20.), was die Weichen für den weiteren Spielverlauf bereits entscheidend stellen sollte. Altenheim versuchte in der Defensive einigermaßen kompakt zu stehen und über eine schnelle erste Phase zum Ziel zu kommen. Zur Halbzeit lagen die Ortenauer mit fünf Toren im Hintertreffen. Zwar gelang zu Beginn des zweiten Abschnitts aufgrund einer phasenweise besser funktionierenden Defensive ein Zwischenspurt zum 15:13 (39.), doch diese Phase stellte lediglich ein Aufflackern dar. Sinzheim erholte sich von der kleinen Schwäche, zog über 19:15 (49.) wieder etwas deutlicher davon und pendelte sich beim 23:17 (56.) entscheidend ein. Das Spiel war entschieden, dennoch spielte Altenheim seinen Part bis zum Ende konzentriert zu Ende. Auch wenn diese Thematik nicht allzu hoch gehängt wurde, in Sinzheim zeigte sich das Fehlen von zahlreichen wichtigen Stammkräften in aller Deutlichkeit. Die Gäste definieren sich nicht nur über defensive Stabilität, sondern auch über einen treffsicheren Rückraum. Dieses Element war diesmal aus personellen Gründen in großen Teilen lahmgelegt, gehofft wird auf Besserung im neuen Kalenderjahr. TuS Altenheim: Grangé, Schäfer; Reuter 3, Teufel, Fels 3, S. Rudolf 6/4, Höfer 1, Kugler 3/1, Gieringer 3, N. Rudolf 2. TB Kenzingen – HGW Hofweier 29:21 (13:12). In der entscheidenden Phase der Begegnung erwischten die Hausherren den hohen Favoriten auf dem falschen Fuß. Die ersten 30 Minuten verliefen auf ausgeglichenem Niveau, wobei die Anfangsphase mit Vorteilen zugunsten der Gäste vonstatten ging. Allerdings gelang es den Breisgauern nach dem 6:8 (19.) die Abwehrreihen klarer zu schließen. Und auch Torhüter Eimantas Mikucionis konnte sich enige Male auszeichnen. Über 10:10 (24.) gelang es Kenzingen zum Seitenwechsel eine kleine Führung herauszuarbeiten. Umso bemerkenswerter, da die Gastgeber erneut mit einem zusammengewürfelten Kader auftraten, in deren Reihen zum Beispiel Michael Fedorov verletzungsbedingt fehlte.

Bis zum 16:16 blieb nach der Pause alles im Rahmen, wobei Kenzingen stabil verteidigte, mit seiner unaufhörlichen körperlichen Präsenz den HGW zu entnerven verstand. Die entscheidende Phase brachten die kommenden sieben Minuten, in denen Kenzingens Abwehr Schwerstarbeit leistete, die Hofweierer Trefferproduktion zum Erliegen brachte, stattdessen selbst fünfmal erfolgreich war. Das 21:16 (45.) markierte den Wendepunkt des Spiels. Fortan übernahmen die immer mutiger agierenden Kenzinger klar das Spiel, während sich Hofweier in überhasteten Abschlüssen erging. Die Brechstange sollte nichts mehr ändern können, zu sicher war Kenzingen – unterstützt durch ein überraschtes Publikum – nun unterwegs. Der TB lieferte an diesem Abend eine seiner stärksten Saisonleistungen ab, ließ eines der absoluten Topteams der Liga dabei alt aussehen. Kenzingen: Mikucionis; Michelbach 4, Jäger 6/1, Grieger 2, Rigl, Hüglin 5, Kopp, Winkler, Rollinger 6, Blum 1, Rasikevicius 5. Hofweier: Nikolic, Langenbach; Stocker 1, F. Herzog 3, Barbon, Schnak 1, Monschein 1, Schade, M. Herzog 8/4, See 4, Bures 3, Häß, Blasius. TuS Schutterwald – SG Muggensturm/Kuppenheim 29:37 (14:18). Zum Ende des Jahres haben sich die Schutterwälder an einem ungünstigen Zeitpunkt eine Serie von Niederlagen gegönnt. Die Schlimmste kassierten die Ortenauer am Samstag in eigener Halle gegen bissige Gäste aus Muggensturm. Über 60 Minuten wurde der TuS phasenweise in seine Bestandteile zerlegt. Gerade in den ersten 20 Minuten präsentierten die Gäste hohes Tempo im Verbund mit einer nahezu idealen Trefferquote. Der TuS wirkte völlig verunsichert. 2:8 (10.), 8:13 (20.) - Ergebnise wie schallende Ohrfeigen aus Sicht einer bis dato so konstant im oberen Tabellendrittel agierenden Mannschaft. Die SG dagegen agierte wie aus einem Guss, war gerade mit ihrem starken Rückraum kaum zu verteidigen, deckte die riesigen Lücken in der gegnerischen Defensive gnadenlos auf. Nach der Pause konnte Schutterwald das Geschehen einigermaßen offen halten, was aber nichts am einseitigen Spielverlauf änderte. Muggensturm erlaubte sich in dieser Phase einige Fehler, was nach der nahezu perfekt absolvierten ersten Hälfte indes nicht völlig verwunderlich war. Bis zum 22:25 (42.) blieben die Teams in Sichtweite, ehe die Gäste nochmals mächtig aufs Gaspedal traten und hilflose Schutterwälder endgültig enteilten. In den kommenden neun Minuten sollte der TuS keinen Treffer mehr erzielen, auch das ein Zeichen drückender gegnerischer Überlegenheit. Selten wurde der TuS in eigener Mörburghalle dermaßen vorgeführt. Schutterwald: Baumann 5/1, Bachmann 4, Huck 4, Ehrler 4, Seigel 3, Erlenwein 3, Wöhrle 2, Heuberger 2, Möschle 1, Hug 1.