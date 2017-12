Ortenau Altenheim dreht Derby in Schutterwald

(tom). TuS Schutterwald – TuS Altenheim 24:30 (13:10). Das Spitzenderby der Südbadenliga hielt am Freitagabend vor mehr als 500 Zuschauern in der Mörburghalle durchaus, was es versprach. Mit dem am Ende deutlichen Ausgang war indes nicht zu rechnen.

Schutterwald begann konsequent, konnte gegen noch nicht präsent wirkende Gäste über Gegenstöße und aus dem Positionsangriff heraus schnell auf 5:1 (8.) und 8:5 (22.) vorlegen. In dieser Phase war einzig Altenheims Torhüter-Routinier Philipp Grangé voll konzentriert. Alleine in den ersten zehn Minuten verhinderte er vier hundertprozentige Schutterwälder Treffer. Die Gäste aus dem Ried hatten mehrfach Pech mit Lattenkrachern, doch ihre Defensive um David Teufel stellte sich mit der Zeit etwas besser auf den Kontrahenten ein.

Dennoch blieb der TuS Schutterwald die bessere Mannschaft, führte 13:8 (28.), ehe Altenheim – unter anderem bedingt durch drei weitere Grangé-Paraden sowie einen wichtigen Treffer von Kreisläufer Marco Fels – den Abstand zur Pause noch etwas verringern konnte.