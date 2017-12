Ortenau Absagen: Still und starr ruht der Ball

In sieben Jahren beim SBFV habe er so eine Absagenflut noch nie erlebt. Im November und Dezember sind zahlreiche Partien der Witterung zum Opfer gefallen. So fielen am 12. und 25. November sehr viele Begegnungen aus. Am ehesten konnten noch die Aufeinandertreffen auf Kunstrasen angepfiffen werden. So geschehen Ende November, als der FV Sulz in Oberwolfach die Tabellenspitze in der Bezirksliga zurückeroberte.

Einen Tag später machten die Wetterkapriolen den Verantwortlichen beim Verband wieder einen Strich durch die Rechnung: Alle fünf Ansetzungen des 16. Spieltags mussten sie ins neue Jahr verlegen. Durch das ebenso ausgefallene Nachholspiel des FV Ettenheim gegen Ichenheim am 9. Dezember klafft eine große Lücke in der Anzahl bestrittener Partien. Der FV Urloffen absolvierte nur derer 14, Ettenheim und Ichenheim bleiben bei 15 stehen, während der SV Oberwolfach und der FSV Seelbach schon 17 Spiele in den Knochen haben. Am vergangenen Wochenende wurde die Begegnung Auggen gegen SC Lahr abgesagt, sowie von der Landesliga bis in die B-Klasse abwärts alle Nachholpartien im Bezirk. Ausnahme blieben der OFV und der Kehler FV, die dies zu Auswärtssiegen nutzten. "Wenn im Frühjahr noch mehr ausfällt, könnte es problematisch werden. Dann muss unter der Woche relativ zeitnah wiederholt werden", blickt Kratzner voraus.