Termine 2024 - Hier finden in der Region Weihnachtsmärkte statt

1 Der bildgewaltige Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Hochschwarzwald ist mittlerweile leider schon ausverkauft. Doch in unserer Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte zu erleben. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Auch in diesem Jahr kann die Region wieder mit zahllosen Weihnachts-, Advents- und Wintermärkten aufwarten. Überall kann man sich die Wartezeit auf die Feiertage mit Glühwein, Handwerkskunst und gutem Essen verkürzen. Wir geben einen Überblick.









Die Adventszeit rückt näher, auch in der Region. Ganz egal, ob man noch Geschenke für die Bescherung benötigt oder einfach nur mit einem Glühwein und leckerem Essen an den Ständen entlangbummeln will - auf den lokalen Weihnachts-, Advents- oder auch Wintermärkten wird garantiert jeder fündig.

Die Landkreise Schwarzwald-Baar, Calw, Rottweil, Freudenstadt, Ortenau, Zollernalb und auch Lörrach bieten dabei so viel Auswahl, dass die gesamte Vorweihnachtszeit - und sogar noch danach - eine wunderbare Stimmung herrscht. Lesen Sie auch Wir geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Märkte in der Region. Die meisten Märkte starten traditionell erst nach dem Totensonntag - in der evangelischen Kirche ein wichtiger Bestandteil des Kirchenjahres - am 24. November. Die Adventszeit beginnt eigentlich erst danach, in der Woche hin zum ersten Advent am 1. Dezember. Doch einige Märkte eröffnen auch schon vorher ihre Pforten.