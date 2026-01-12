Ortbegehung in Hausen: Ausfahrbare Treppe streikt bei Minustemperaturen

Der CDU-Ortsverband Hausen im Wiesental hatte die Bürger zur Ortsbegehung durch Hausen eingeladen. Mit dabei war der CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn.
Allerdings fand sich außer den Vertretern des Ortsverbandes niemand ein, was teilweise auch eine Folge des kalten Winterwetters samt leichtem Schneefall war. So machten sich der Landtagskandidat Peter Schelshorn und die Gastgeber mit dem Bürgerbus auf den Weg zu den Örtlichkeiten von Hausen, die sich in einer greifbaren oder angedachten Entwicklungsphase befinden. Begleitet wurde der Kandidat durch Bürgermeister Philipp Lotter, die Vorsitzende des Ortsverbandes Melanie Brunner, die stellvertretende Vorsitzende Sabrina Stoffel und durch Schriftführerin Frauke Casafina.