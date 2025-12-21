„Ort der Zukunft“: Egenhausen schließt größtes Bauprojekt in Gemeindegeschichte ab

Drei Jahre nach dem symbolischen Spatenstich ist das bislang größte Bauprojekt der Gemeinde Egenhausen offiziell abgeschlossen.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Sven Holder die Schlussabrechnung für die Sanierung und Erweiterung des Egenhäuser Bauhofs vor. Die Maßnahme beläuft sich auf 1,65 Millionen Euro. Nach Abzug einer Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von rund 125 710Euro verbleibt ein Gemeindeanteil von rund 1,53 Millionen Euro. Der Gemeinderat nahm die Abrechnung einstimmig und ohne Rückfragen zur Kenntnis.