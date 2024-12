Digitalisierung in Mötzingen: Die Gemeinde stellt jetzt freies WLAN auf dem Schlossplatz zur Verfügung.

Mötzingen macht einen weiteren Schritt in Richtung digitaler Zukunft: Der Schlossplatz, das Herz der Gemeinde, ist seit kurzem mit kostenlosem WLAN ausgestattet, wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Ob jung oder alt, alle Generationen profitieren von der neuen Möglichkeit, sich online zu vernetzen – sei es, um sich zu treffen, gemeinsam zu lernen oder einfach entspannt Zeit zu verbringen.

Anregung von Jugendlichen

Mit der Einrichtung des WLANs erfülle die Gemeinde einen Wunsch vieler Bürger, insbesondere der jüngeren Generation, und unterstreiche ihr Engagement für Fortschritt und Lebensqualität. Gleichzeitig zeige die Umsetzung, dass die Anliegen und Anregungen der Bürger gehört und ernst genommen werden.

Insbesondere Anregungen aus der Jugendbeteiligung hatten immer wieder zum Ziel, ein freies WLAN in Mötzingen zu errichten.

Finis ermuntert zum direkten Austausch

Bürgermeister Benjamin Finis freut sich über diesen wichtigen Schritt und regt darüber hinaus an: „Trotz aller Freude über den digitalen Fortschritt, ermuntere ich alle Nutzer unseres Schlossplatzes, sich in die Augen zu schauen, das Handy in der Hand- oder Hosentasche zu lassen und die echte Gemeinschaft zu feiern. Ich glaube, die realen Beziehungen sind noch wertvoller als eine tolle Online-Community.“ Die Gemeinde lade alle Mitbürger ein, den Schlossplatz als modernen und zugleich lebendigen Treffpunkt zu erleben.