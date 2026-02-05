Orschweier wird „Orschvegas“: Wie die „Patrik Lehmann Show“ in der Ortenau zum Internet-Hit wird

Patrik Lehmann nimmt seine Zuschauer per Video auf unkonventionelle Art mit durch die Ortenau. Mit seiner „Show“ auf Instagram begeistert er schon jetzt tausende Menschen.
Mit den „Sozialen Netzwerken“ hatte Patrik Lehmann bis vor kurzem überhaupt nichts zu tun. Aber seit einigen Wochen ist der 39-Jährige mit seiner „Patrik Lehmann Show“ auf Instagram aktiv und unterhält mit kurzen Videos inzwischen gut 5000 Abonnenten. Das besondere: Mit breitem Dialekt nimmt Lehmann, der auch Teil der Mundart-Band Rhinwaldsounds ist, die Region mit ihren Besonderheiten, Menschen oder Skurrilitäten aufs Korn.