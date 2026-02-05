Orschweier wird „Orschvegas“: Wie die „Patrik Lehmann Show“ in der Ortenau zum Internet-Hit wird

Patrik Lehmann nimmt seine Zuschauer per Video auf unkonventionelle Art mit durch die Ortenau. Mit seiner „Show“ auf Instagram begeistert er schon jetzt tausende Menschen.

Mit den „Sozialen Netzwerken“ hatte Patrik Lehmann bis vor kurzem überhaupt nichts zu tun. Aber seit einigen Wochen ist der 39-Jährige mit seiner „Patrik Lehmann Show“ auf Instagram aktiv und unterhält mit kurzen Videos inzwischen gut 5000 Abonnenten. Das besondere: Mit breitem Dialekt nimmt Lehmann, der auch Teil der Mundart-Band Rhinwaldsounds ist, die Region mit ihren Besonderheiten, Menschen oder Skurrilitäten aufs Korn.

Besonders angetan hat den Zuschauern Lehmanns Video über Rust, wo er aufwuchs. Mehr als 70 000 Aufrufe hat der Clip. Lehmann schwelgt in Erinnerungen und führt durch den Ort. „Wenn die vier Wände schwätze kännde, dann däde si Hilfe schreie. Da drinne hab ich Sache gsähne, die ich noch hit versuch zu verarbeite“, schildert er mit Blick auf das Schützenhaus.

Ob es im von außen so unschuldig aussehenden Schützenheim wirklich so schlimm zugeht? Seine Scherze nimmt Lehmann bisher zumindest niemand übel, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. „Die Kommentare sind bisher zu 100 Prozent positiv“, freut er sich.

Das Ruster Schützenhaus wird aufs Korn genommen

Ein Blick in die Nachrichten unter seinen Videos zeigt: Viele Zuschauer haben durch Lehmann einiges zu Lachen und schreiben ihm – natürlich auch im Dialekt. „Wenn ich den Leuten ein Lachen ins Gesicht zaubern, kann, habe ich mein Ziel erreicht“, beschreibt er seine Motivation.

Ein anderes Mal ist Lehmann in Ringsheim unterwegs. Der Gemeinde hat er einen Imagefilm spendiert. Laut Lehmann handelt es sich dabei um das „Silicon-Valley der Ortenau“. Der Ort boome. Denn: Viele junge Familien, die woanders keinen Bauplatz bekommen hätten, ziehe es hierher. Und für die hat Lehmann auch gleich Ausflugstipps: Der Kahlenberg biete so einiges. Dem Hügel ist Lehmann persönlich eng verbunden. „Und genau hier, an der Einfahrt zur Deponie, hab ich meinen ersten Kuss bekommen“, erzählt er, während er die Zuschauer per Video mitnimmt.

Auch Orschweier hat Lehmann mit der Kamera besucht. Für ihn ist es allerdings „Orschvegas“ – in Anlehnung an die vielen Spielotheken. Und wem Orschweier nicht zusagt: Die „Shoppingmall“ von Mahlberg ist laut Lehmann „nur zwei E-Scooter-Minuten entfernt“.

Aber wie kommt jemand, der den sogenannten Sozialen Netzwerken wenig abgewinnen kann, dazu auf Instagram als selbst ernannter „Teilzeit Contentcreator“ durchzustarten? Eines Tages sei er mit seiner Tochter im Kinderwagen – Lehmann ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden – durch Grafenhausen gelaufen. Bei dem Spaziergang wurde er Zeuge einer skurrilen Situation: Kinder warteten auf den Bus. Und mangels Sitzgelegenheiten hätten die im Gras am Straßenrand gefläzt. Die Szenerie habe surreal ausgesehen. Ein wenig wie die schmelzenden Uhren von Salvador Dalí, erinnert sich Lehmann. Nachdem er seiner Frau davon berichtete, habe sie ihn ermuntert, solche Erlebnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Kreativität kommt auch im „Hauptjob“ nicht zu kurz

Die Kreativität ist Lehmann jedenfalls nicht fremd – nicht nur als Teil der „Rhinwaldsounds“. „Mein Beruf lebt von der Kreativität“, erzählt er. Der gelernte Zimmerer arbeitet als Spielplatzbauer. Immer wieder kommen auch neue Rubriken zu seiner „Show“ dazu. Mal gibt er den Lokalquiz-Master, ein anderes mal testet er Neues aus – etwa eine Yogastunde in Schwanau.

Und wie authentisch ist der „Instagram-Patrik-Lehmann“ wirklich? „Der ist ziemlich nah dran“, meint Lehmann lachend. In eine Rolle müsse er nicht schlüpfen. „Das bin einfach ich“, meint er.

Zu den Videos

Wer sich die kurzen Videos von Patrik Lehmann ansehen möchte, findet sie auf Instagram. Dort ist er unter @die_patrik_lehmann_show anzutreffen.