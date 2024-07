„Ornamenta Lust“ in Calw: Kunst zum Wegwerfen wirft Fragen auf

1 Künstlerin Daniela Waitzmann will mit Besuchern über Kunst ins Gespräch kommen. Foto: Roland Stöß

Die Ornamenta hat begonnen: Ab sofort läuft das Kulturformat für zeitgenössische Kunst und Design im Nordschwarzwald. In Calw beteiligen sich am Samstag, 13. Juli, drei Künstlerinnen daran: mit „Ornamenta Lust – a tre“ in der Stadtkirche.









Entdecke zeitgenössische Kunst und Design im Nordschwarzwald! Mit dieser Aufforderung rückt die „Ornamenta 2024“ die Region in ein besonderes Licht. Arbeiten von international aufstrebenden Künstlern und Designern eröffnen dem Betrachter an vielen Orten neue Perspektiven auf den Nordschwarzwald und Pforzheim. So auch am Samstag, 13. Juli, in Calw.