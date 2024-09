Ornamenta in Nagold: Ein Zeichen der großen Gemeinsamkeit

1 Jetzt ist die Sonnenuhr endgültig in Nagolder Besitz: Georg Leicht vom Ornamenta-Bund (von links), Oberbürgermeister Jürgen Großmann, „Ornamenta“-Geschäftsführer Christian Saalfrank und Christoph Perrot bei der Übergabe auf dem Gerichtsplatz. Foto: Bernklau

Die regionale Kunstaktion „Ornamenta“ neigt sich ihrem Ende zu. Ein Teil der Aktion ist gekommen, um zu bleiben: Die Perrot-Sonnenuhr auf dem Gerichtsplatz wurde jetzt der Stadt übergeben.









Link kopiert



Über viele Wochen bestimmte die Kunstaktion „Ornamenta“ das Kulturleben in der Region Nordschwarzwald. In Nagold hinterließ die Aktion an zwei Stellen ihre Spuren: im Zeller-Mörike-Garten, in dem ein aphrodisierender Garten entstand, und auf dem Gerichtsplatz mit der von Künstlerin Charlotte Rohde entworfenen und vom Calwer Uhrenspezialisten Perrot gebauten Sonnenuhr. Und diese Sonnenuhr ist nun seit dieser Woche im Besitz der Stadt Nagold. Auf dem Platz übergab „Ornamenta“-Geschäftsführer Christian Saalfrank das Kunstwerk ganz offiziell an Oberbürgermeister Jürgen Großmann.