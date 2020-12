Orkantief "Hermine" Starker Wind und Schnee in den Bergen zu Silvester

Baden-Württemberg - Orkantief "Hermine" bringt Deutschland neben starkem Wind mancherorts auch Schnee. Am windigsten wird es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge ab der Nacht zum Sonntag an der Nordsee und auf den Kammlagen der Mittelgebirge. In einigen Regionen war es am zweiten Weihnachtstag weiß: Etwa in Thüringen entlang des Rennsteiges lag Schnee, ebenso im Schwarzwald. Selbst in Berlin fielen dicke Schneeflocken, doch liegen blieben die dort zunächst nicht.