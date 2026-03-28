Orientierungslose Jugendliche: Reisen allein ist keine Berufsorientierung

Wohin mit der Zukunft? Viele Jugendliche wissen nach der Schule nicht, was sie werden sollen. Wie Eltern unterstützen können – und was dabei eher hinderlich ist.
Keine Ahnung.“ Es ist inzwischen eine der häufigsten Antworten, die Eltern, Lehrer oder Berufsberater hören, wenn sie junge Menschen nach ihren beruflichen Zielen fragen. Bei über 20 000 Studiengängen, etwa 2000 dualen Studiengängen und mehr als 300 anerkannte Ausbildungsberufen sowie vielen weiteren schulischen Berufen ist es auch kein Wunder, dass eine Entscheidung schwer fällt. „Also wird der Beginn einer Ausbildung oft durch längeren Schulbesuch aufgeschoben. Und wer Abi macht, legt häufig ein Gap Year ein“, sagt Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.