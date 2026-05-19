Orientierung für Patienten: Kliniken des Landkreises gehören zu Deutschlands besten Krankenhäusern
1
Schon heute setzt die Medizinstrategie der Kliniken des Landkreises Lörrach konsequent auf die Spezialisierung in interdisziplinären Organzentren sowie auf sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen. Foto: Britt Schilling

Ein Ranking des F.A.Z.-Instituts verleiht den Kliniken des Landkreises Lörrach gute Noten.

Die Kliniken des Landkreises Lörrach gehören laut F.A.Z.-Institut zu „Deutschlands besten Krankenhäusern 2026“, wie die Kliniken in einer Mitteilung vom Dienstag schreiben. Auch in diesem Jahr hat es sich das F.A.Z.-Institut zur Aufgabe gemacht, die komplexe Informationslage rund um die Krankenhauswahl übersichtlich aufzubereiten und Patienten eine verlässliche Orientierung zu bieten. Hierfür wurde eine Auswertung entwickelt, die unterschiedliche Datenquellen zusammenführt. Neben offiziellen Qualitätsberichten fließen auch Erkenntnisse aus Bewertungsplattformen, Social Media Monitoring, strukturierte Befragungen sowie ausgewählte Daten des Bundes-Klinik-Atlas in die Analyse ein, heißt es weiter.

 

Auf dieser Basis entsteht eine Übersicht jener Krankenhäuser in Deutschland, die sowohl fachlich überzeugen als auch von Patienten positiv wahrgenommen werden, heißt es in der Mitteilung. Der Gesamtwert ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert der verschiedenen Teilbewertungen. Anschließend erfolgt eine Normierung innerhalb der jeweiligen Größenklasse der Krankenhäuser. Das jeweils bestplatzierte Krankenhaus erhält den Wert 100, alle weiteren Häuser werden anteilig daran gemessen. Ausgezeichnet wird das beste Drittel der Krankenhäuser.

 