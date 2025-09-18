Orgelmusik in Ebingen: Auf die Vielgestaltigkeit und die Kraft einlassen

Musik an der Orgel gibt es in der Martinskirche in Ebingen mit Ulrich Walther.
Zu einer besonderen Reise durch die Klangwelten der Orgel laden die Organisatoren der Musik in der Martinskirche Ebingen ab diesem Herbst ein. Unter dem Titel „Faszination Orgel“ entfaltet sich eine Konzertreihe, die das Instrument der Firma Orgelbau Rensch ins Zentrum stellt – mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern, innovativen Formaten und Musik, die von der barocken Brillanz bis zu zeitgenössischen Experimenten reicht. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Stadt Albstadt und zugleich der 275. Todestag Johann Sebastian Bachs.