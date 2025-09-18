Orgelmusik in Ebingen: Auf die Vielgestaltigkeit und die Kraft einlassen

Zu einer besonderen Reise durch die Klangwelten der Orgel laden die Organisatoren der Musik in der Martinskirche Ebingen ab diesem Herbst ein. Unter dem Titel „Faszination Orgel“ entfaltet sich eine Konzertreihe, die das Instrument der Firma Orgelbau Rensch ins Zentrum stellt – mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern, innovativen Formaten und Musik, die von der barocken Brillanz bis zu zeitgenössischen Experimenten reicht. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Stadt Albstadt und zugleich der 275. Todestag Johann Sebastian Bachs.

Den Auftakt gestaltet am Sonntag, 21. September, ab 17 Uhr der international profilierte Grazer Orgelprofessor Ulrich Walther mit seinem Programm „Inspiration Bach – Zwischen Kontrapunkt und Symphonik“. Walther, bekannt für seine künstlerische Vielseitigkeit und Neugier, verbindet historisches Bewusstsein mit einer Offenheit für neue Klangwelten. Internationale Konzerte, CD- und Rundfunkaufnahmen, seine Lehrtätigkeit an der Kunstuniversität Graz und sein Engagement für innovative Projekte machen ihn zu einem der herausragenden Organisten seiner Generation.

Konzertreisen durch die halbe Welt

Als Schüler von Ludger Lohmann, Jürgen Essl und David Sanger ausgebildet, wirkte er zunächst als Gastprofessor, bevor er 2010 den Lehrstuhl für Orgel und Improvisation an der Kunstuniversität Graz übernahm. Konzertreisen führten ihn zu Festivals in Europa, Russland, China und Amerika. Neben seiner Konzerttätigkeit ist er als Wettbewerbsjuror, Publizist und Dozent aktiv. Seine Leidenschaft gilt nicht nur der historisch informierten Aufführungspraxis, sondern auch der Erforschung von Bearbeitungsformen und der klanglichen Brücke zwischen Orgel, Jazz und Hammondorgel. 2022 promovierte er an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig mit einer wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit über interpretatorische und bearbeitungsspezifische Konzepte.

Mit der Reihe „Faszination Orgel“ möchte die „Musik Martinskirche Ebingen“ nicht nur Liebhaber der Orgelkunst ansprechen, sondern alle, die sich auf die Vielgestaltigkeit und Kraft dieses Instruments einlassen möchten. Alle Konzerte sind barrierefrei und bei freiem Eintritt zugänglich.