Das dritte Konzert im Rahmen der Orgelkonzerte beginnt am Sonntag, 6. Juli, um 17 Uhr in der Stiftskirche St. Moriz in Rottenburg. Stefan Palm spielt Orgelwerke von Bach.

Das dritte Konzert in der Reihe der internationalen Orgelkonzerte am Sonntag, 6. Juli, steht unter der Überschrift „Soli Deo Gloria“. Gespielt werden Orgelwerke von Johann Sebastian Bach; Organist ist Stefan Palm.

„Soli Deo Gloria - Gott allein die Ehre“: Johann Sebastian Bach unterzeichnete viele seiner Werke mit dieser Signatur. Das dritte Konzert der Internationalen Rottenburger Orgelkonzerte 2025 mit Stefan Palm, Rektor und Professor für Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg, ist daher ausschließlich Orgelwerken des großen Thomaskantors gewidmet.

Lesen Sie auch

Neben Choralbearbeitungen aus dem „3. Theil der Clavierübung“ und den „Leipziger Chorälen, der Triosonate Nr. 5 in C-Dur“, erklingt auch eine eigene Bearbeitung der „Fuge aus der Violinsonate Nr. 3 in C-Dur“ von Palm.

Den Rahmen bilden die beiden freien Orgelwerke „Fantasie und Fuge a-Moll“ (BWV 561) und „Fantasie und Fuge g-Moll“ (BWV 542).

Das musikalische Wirken von Stefan Palm

Stefan Palm wurde in Aachen geboren und studierte Klavier, Cembalo, Orgel und Kirchenmusik an der Musikhochschule in Köln. Seine Auftritte als Solist oder begleitet von renommierten Orchestern wie dem Peking Symphony Orchestra (China), dem Radio-Symphonieorchester Wien (Österreich), dem Tallinn Chamber Orchestra (Estland), den Bochumer Symphonikern, der Nordwestdeutschen Philharmonie und der Musikfabrik NRW schließen so prominente Podien ein wie den Konzertsaal der „Verbotenen Stadt“ in Peking, Kyoto Concerthall, die Kathedralen von Tokyo und Moskau, Hongkong Cultural Center, Alice Tully Hall, Trinity Church Wall Street und St. Patrick’s Cathedral in New York, La Madeleine, Paris und das Wiener Konzerthaus.

Er legte an der Kölner Musikhochschule als bislang einziger Student drei Konzertexamen ab: in Orgel, Cembalo und Klavier.

Als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes studierte er an der Juilliard School in New York und schloss dort sein Studium mit dem „Master of Music“ ab.

Schon während seines Studiums wurde er mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet: Internationaler Musikwettbewerb der ARD in München, Bach-Preis Wiesbaden, ION Nürnberg, Liszt-Wettbewerb Budapest, Karl Richter Wettbewerb Berlin, Internationaler Orgelwettbewerb Speyer und andere.

Ein breitest künstlerisches Schaffen

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bei vielen deutschen und internationalen Anstalten wie WDR, Bayerischer Rundfunk, 3SAT, Schweizer Rundfunk, Finnischer und Estnischer Rundfunk und BBC sowie zahlreiche CD-Aufnahmen dokumentieren sein künstlerisches Schaffen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Durchführung der Reihe wird am Ende des Konzertes gebeten.

Die weiteren Konzerte

Viertes Konzert:

Sonntag, 13. Juli, „Sommerliche Orgelmusik“ mit improvisierten Choralbearbeitungen über Sommerlieder sowie Werken von Albinoni, Lemare, Seifen und Piazolla Ruben Sturm, Orgel.

Fünftes Konzert:

Sonntag 20. Juli, „Rising Star - Junger Künstler“, Aaron Triebler, Orgel.

Sechstes Konzert:

Sonntag, 21. September, unter der Überschrift „Die fürchterlichen Fünf“. Es handelt sich um ein Kinder-Mitmach-Orgelkonzert von Michael Benedict Bender, Marianne und Anton Aicher, Leitung, und Georg Oberauer an der Orgel.

Um allen den Zutritt

zu den Konzerten zu ermöglichen, ist der Eintritt ist zu den Konzerten frei. Um eine Spende zur Durchführung der Reihe wird am Ende des Konzertes gebeten.