Beschwingte sommerliche Musik für Violine und Orgel stand auf dem Programm des vierten und vorletzten Konzertes der „Orgel-Plus“-Reihe in der evangelischen Stadtkirche in Balingen.

Stefanie Köpfler-Bertels (Orgel) und ihre Tochter Anja (Violine) musizierten die anspruchsvolle Literatur als gut aufeinander eingespieltes Mutter-Tochter-Duo. Die Beiden boten ein stimmiges Programm mit abwechslungsreichen Facetten.

Die Komposition entsteht an der Königlich Bayerischen Musikschule

Im Mittelpunkt standen drei Stücke aus dem 1887 entstandenen op. 150 von Josef Gabriel Rheinberger: Neben dem „Thema mit Veränderungen“ (Nr. 1) standen die „Gigue“ (Nr. 3) und das als Zugabe musizierte „Abendlied“ (Nr. 2) auf dem Programm – Werke, die der 1839 in Vaduz (Liechtenstein) geborene Komponist als Professor für Orgel und Komposition an der Königlich Bayerischen Musikschule in München geschaffen hatte.

Aus Rheinbergers Orgelsonate Nr. 11 op. 148 erklang die „Cantilene“. Abgerundet wurde das Programm mit dem „Scherzo“ op. 63 Nr. 8 für Orgel solo des Franzosen Théodore-César Salomé, einem Zeitgenossen Josef Gabriel Rheinbergers.

Das „Thema mit Veränderungen“ war durch die cantable Solostimme der Violine geprägt, die von der Orgel feinfühlig, dezent und zurückhaltend begleitet wurde. Einen lebendigen Kontrast hierzu bot die „Cantilene“, deren durchgängige Solostimme im Hauptwerk mit Schwellwerk-Begleitung und dem sanft im Portato getupften Pedalspiel eine beeindruckende musikalische Leichtigkeit erhielt.

Barfuß mit leichtem und besonders tänzerischem Charakter

Stefanie Köpfler-Bertels, die dem Publikum als Chorleiterin und frühere Kirchenmusikerin der Heilig-Geist-Kirche bekannt ist, spielte barfuß und hauchte dem Werk so einen besonders leichten und tänzerischen Charakter ein.

Die „Gigue“ nahm den schwungvollen Stil der Cantilene auf. Anja Bertels gefiel durch abgestufte Dynamik und feinfühlige Agogik. Die Lagenwechsel der Violinenstimme wurden durch die Registerwechsel der Orgel ergänzt und verliehen dem Werk eine klangfarbenfrohe Lebendigkeit, deren musikalisch-kompositorische Steigerung zum „Scherzo“ überleitete. Dieses begann mit einem Einstieg im Fanfarenstil, gefolgt von tänzerischen Passagen, die durch die Ausführung auf dem Rückpositiv eine zusätzliche Leichtigkeit erfuhren und den französischen Orgelstil mit seinen zahlreichen Register- und Werkwechseln beeindruckend zum Ausdruck brachten. Der kräftige, angehaltene Schlussakkord setzte dann einen voluminösen Endpunkt.

Rheinbergers „Abendlied“ als Zugabe präsentierte nochmals das gute und harmonische Zusammenspiel von Violine und Orgel – und entließ die zahlreichen Konzertbesucher nach einem gelungenen Konzert in den lauen Sonntagabend.

Sommerkonzertreihe

Die Sommerkonzertreihe „Orgel Plus“ mit Orgel und Cello

wartet am Sonntag, 27. August, mit dem letzten Konzert in diesem Jahr auf. Ab 18 Uhr spielen in der Stadtkirche Balingen Theresa Hinz, Orgel und Hans-Hinrich Renner Cello. Auf dem Programm steht die Sonate D-Dur für Cello und Gambe von Johann Sebastian Bach sowie die „Musique du soir“ von Peteris Vask und ein Präambulum von Vincent Lübeck.

Der Eintritt

zu dem halbstündigen Konzert ist frei.