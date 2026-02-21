Sie begehen Auftragsmorde, schmuggeln Waffen und Drogen und zeigen sich ungeniert im Internet. In der Türkei entstand eine neue Art von Gangs. Sie kämpfen nun auch in Berlin um Reviere.
Berlin/Ankara - Die Kugeln treffen Fensterscheiben von Bars und Türen von Restaurants in Berlin. Eine Handgranate explodiert spätnachts in einem leeren Nachtclub in Kreuzberg. Täter feuern auf das Einfamilienhaus eines wohlhabenden Vertreters der türkisch-kurdischen Szene. Immer wieder trifft es auch Menschen, die durch Schüsse verletzt werden. Das Landeskriminalamt (LKA) ist seit vorigem Jahr alarmiert: Die deutsche Hauptstadt ist Schauplatz eines Bandenkriegs, den die organisierte Kriminalität aus der Türkei nach Deutschland getragen hat.