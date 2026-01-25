Organisation in Weil am Rhein: Ordnungsamt mit neuer Struktur

Die Bußgeldabteilung ist seit dem Jahreswechsel eine eingeständige Einheit. Die Neuorganisation soll mehr Übersicht bringen und klare Zuständigkeiten schaffen.
Das Rechts- und Ordnungsamt der Stadtverwaltung Weil am Rhein hat in den vergangenen Jahren ein stetig wachsendes und vielfältiges Aufgabenspektrum verzeichnet. Allen voran die Polizeiabteilung. Sie war mit mehr als 20 Mitarbeitern für eine breite Palette an ordnungsrechtlichen Tätigkeiten verantwortlich. Im Zuge einer Neuorganisation wurde ein Teil der bisherigen Polizeiabteilung in eine neue eigenständige Einheit überführt: die Bußgeldabteilung.