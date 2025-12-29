Ordnungsrufe im Landtag: AfD am häufigsten ermahnt – auch CDU-Mann Hagel verwarnt

Der Ton im Landtag von Baden-Württemberg ist rauer geworden, wie unsere Analyse der Ordnungsrufe im Landtag zeigt. Fast immer geht es um die AfD.
Was wie eine Szene auf dem Schulhof wirkt, passiert im baden-württembergischen Landtag inzwischen regelmäßig. Ob er nicht die „Fresse“ halten könnte, brüllte der AfD-Politiker Daniel Lindenschmid jüngst dem CDU-Abgeordneten Raimund Haser zu. Die Landtagspräsidentin Muhterem Aras ermahnte ihn dafür umgehend. Kein Einzelfall: unsere Auswertung der Landtagsprotokolle zeigt, dass die Landtags-AfD in der aktuellen Legislaturperiode mit Abstand am häufigsten zur Ordnung gerufen wurde – 27 Mal in 136 Sitzungen.