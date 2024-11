So viele Raser wurden von den Blitzern am Lahrer Autobahnzubringer schon erwischt

1 Für Autofahrer, die schneller als 70 fahren, wird es teuer. Foto: Bender

Die beiden neuen Blitzer am Lahrer Autobahnzubringer haben bereits ordentlich Geld in die Stadtkassen gespült. Unsere Redaktion kennt die genauen Zahlen aus der ersten Woche.









Um Unfällen an einer neuralgischen Stelle vorzubeugen, hat die Stadt Lahr Mitte Oktober zwei Blitzersäulen am Autobahnzubringer kurz vor der Brücke installiert. Nun liegen erste Zahlen zu Temposündern an dieser Stelle vor.