Ordensschwester Tobia Kein Motorrad, kein Konsum, kein Gehalt – warum man mit 24 ins Kloster geht
Eine Göppingerin lernt Orthopädieschuhmacherin. Seit acht Jahren lebt sie als Franziskanerin im Kloster. Was bringt eine junge Frau dazu, auf Geld und Karriere zu verzichten?
Der Händedruck ist fest. Dazu ein fröhliches „Hallo“ vor dem Eingang zur Festhalle des Klosters. Die junge Franziskaner-Schwester Tobia empfängt den Besucher im einfachen grauen Arbeitskleid und schwarzem Schleier auf dem Reuter Klosterberg im oberschwäbischen Bad Waldsee. Gerade ist sie dabei, den Saal für den Kommunionsunterricht von gut 60 Schülerinnen und Schülern herzurichten. Die Attraktion für die Acht- und Neunjährigen aus der ganzen Umgebung: das Hostieneisen aus der Hostienbäckerei des Klosters: „Das Ding herumzuschleppen, ist ganz schön schwer“, sagt sie und lacht.