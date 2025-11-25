Orchester zeigt Können: Wie die Stadtkapelle Haslach Liebesgeschichten opulent verpackt

Die Stadtkapelle Haslach begeisterte mit ihrem Jahreskonzert zum Motto „Lovestory – Liebespaare der Musik“ ein großes Publikum in der Stadthalle.
Mit „Lovestory – Liebespaare der Musik“ war das Jahreskonzert der Stadtkapelle überschrieben. Ein überaus verlockender Konzerttitel, der am Samstag eine gut besetzte Stadthalle bescherte. „Ein romantischer Titel“, wie Moderator Michael Schmider bestätigte: Er zeige die musikalische Vielfalt der Liebe in all ihren Facetten. Das Konzert begann erwartungsgemäß mit dem wohl berühmtesten Liebespaar der Weltgeschichte: Romeo und Julia.