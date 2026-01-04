Orchester und Laienspielgruppe: So begeisterte der Konzert- und Theaterabend in Schuttern

Die Harmonikafreunde Schutterklänge hielten einen Konzert- und Theaterabend in der Schutterner Offohalle ab. Erst gab es Musik aus den 1970er-Jahren, dann eine Komödie.
Musik und Unterhaltung haben in Schuttern einen hohen Beziehungsstatus, der niemals zum Neujahrsauftakt getrennt wird. Musik gab es aus den 1960er- und 1970er-Jahren und eine Komödie, die die Lachmuskulatur aufs Äußerste strapazierte. Gute 300 Gäste sind in die Offohalle in Schuttern gekommen und feiern die Akteure mit Beifallsstürmen.