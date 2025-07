Orchester feiert 125-Jähriges: Wie der Musikverein Altdorf das Dorfleben geprägt hat

1 Die Musikkapelle Altdorf feiert am Sonntag sein 125-Järhiges mit einem großen Konzert. Foto: Dold Bei einem Blick auf die Historie wird klar: Der Musikverein Altdorf ist eine wahre Talentschmiede und spielt eine bedeutende Rolle im Dorfleben.







Eigentlich ist die Geschichte der Musik in Altdorf schon ein paar Jahre älter: Junge Menschen frönten bereits vor der Vereinsgründung ihre musikalische Leidenschaft sowohl in Streich- als auch Blasorchestern. Die Grundlagen hierzu bekamen sie von Wilhelm Spengler und seinem Vater aus Ettenheim beigebracht. Spengler wurde dann auch nach der Gründung im Jahr 1900 der erste Dirigent in Altdorf. Initiator der Vereinsgründung war der in Altdorf tätige Oberlehrer Pforz. Schon zwei Jahre später war der Leistungsstand so weit, dass man anlässlich des Kirchenpatroziniums zum ersten „Klauskonzert“ einladen konnte. Die Kapelle wurde rasch ein wichtiger Bestandteil im dörflichen Leben.