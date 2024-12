Mit dem Meister aller Klassen in die Weihnachtszeit

Oratorium in Ebingen

1 Karera Fujita singt das Sopransolo beim Weihnachtskonzert in der Martinskirche. Foto: Martinskantorei

Zu einem Höhepunkt der klingenden Vorweihnachtszeit lädt die Musik Martinskirche Ebingen ein.









Link kopiert



Zwei herausragende Werke des barocken Meisterkomponisten Johann Sebastian Bach – die Kantaten I und III aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248 sowie das eindrucksvolle Concerto in d-Moll für Oboe, Violine, Streicher und Basso continuo BWV 1060 – stehen im Mittelpunkt des festlichen Vorweihnachtskonzerts in der Martinskirche am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr.