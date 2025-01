Orangene Bank: Dornstetten setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

1 Die beteiligten Partner an der orangenen Bank in Dornstetten, (von links) : Vorstand der Frauenhilfe Freudenstadt Martina Sillmann, Frau Dr. Dorothee Müller-Müll (Soroptimist Club), Beraterin der Frauenhilfe in Elternzeit, Lisa Wahl (Beraterin Frauenhilfe), Spenderin Mareile Jordan, Stadträtin Ilona Constantino, Thomas Mast (Bauhofleiter) Foto: Carolin Schöffler

Seit kurzem ziert eine orangefarbene Bank den Spielplatz in der Bahnhofstraße in Dornstetten. Sie steht dort gegen Gewalt an Frauen und verweist auf die Frauenhilfe Freudenstadt und das bundesweite 24-Stunden-Hilfetelefon (116 016).









Seit Donnerstag ziert nun eine orangefarbene Bank den Spielplatz in der Bahnhofstraße in Dornstetten. Sie steht dort als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Sie ist versehen mit dem Kontakt der Fachberatungs- und Interventionsstelle Frauenhilfe Freudenstadt und der Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons, an das Frauen und Mädchen sich 24 Stunden am Tag wenden können, sollten sie von Gewalt betroffen oder bedroht sein.