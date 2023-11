Manch einer, der am Freitagmittag auf dem Freudenstädter Marktplatz unterwegs war, schaute zweimal hin: Was machte denn die Hebebühne neben der Venus?

Die Antwort: Wie schon im vergangenen Jahr hüllten Mitglieder des Freudenstädter Clubs von Soroptimist International (SI) – unterstützt von Andreas Zink von Barth Bedachungen – den Sockel der Statue in leuchtendes Orange. Obendrauf bekam das Wahrzeichen der Stadt auch noch einen Schal in derselben Farbe umgelegt.

Hintergrund der spektakulären Aktion sind die von den Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufenen Orange Days. Diese machen vom 25. November bis zum 11. Dezember auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Wir waren bei der Verhüllung dabei:

Jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt

Nach Angaben der UN erlebt in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Täter sind häufig die Partner, Ex-Partner oder Familienangehörige. Jeden dritten Tag wird hierzulande eine Frau Opfer eines Femizids – wird also getötet, weil sie eine Frau ist.

Gemeinsam mit über 30 000 Soroptimistinnen in 43 Ländern protestieren auch die Mitglieder des Freudenstädter SI Clubs gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In den Geschäften rund um den Marktplatz, im Schwarzwald Center und in einigen Arztpraxen liegt Informationsmaterial aus.

Soroptimist International

Weltweites Netzwerk

Soroptimist International (SI) ist ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen, welcher sich für Menschenrechte und Frieden einsetzt. Gegründet wurde der erste Club 1930 in den USA . Heute gibt es nach Angaben von SI weltweit über 3000 Clubs, davon 200 in Deutschland.