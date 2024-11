„Orange Days“ in Freudenstadt: Die Venus trägt wieder Farbe – das ist der Grund

„Orange Days“ in Freudenstadt

1 Mitglieder des Freudenstädter Clubs von Soroptimist International haben die Venus in Orange gehüllt. Foto: Monika Schwarz

Mit der Verhüllung des Venussockels beteiligten sich Mitglieder des Freudenstädter Clubs von Soroptimist International an den „Orange Days“ und setzten damit ein Zeichen gegen eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen weltweit.









Im dichten Schneegestöber, das den offiziellen Part der Verhüllung begleitete, stach der in Orange gehüllte Sockel der Venus, dem Wahrzeichen Freudenstadts, am Freitag besonders ins Auge. Ein orangefarbener Schal wurde dem Freudenstädter Wahrzeichen am Ende auch noch verpasst.