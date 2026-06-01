Deniz Undav hat vor der WM Klarheit über seine Fußball-Zukunft. Der Nationalstürmer verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart. Der Sportvorstand spricht von einem «Volltreffer».
Stuttgart - Kurz vor dem Aufbruch in die USA hat Fußball-Nationalspieler Deniz Undav seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert und bleibt beim Fußball-Bundesligisten bis zum Sommer 2029. Wie der DFB-Pokal-Finalist mitteilte, enthält der ursprünglich bis Ende Juni 2027 gültige Vertrag dann noch eine Option für ein weiteres Vertragsjahr.