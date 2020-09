Oppenau Elf Wochen in U-Haft: Bald Anklage gegen Wald-Rambo Yves R.

Nach seiner Festnahme am 17. Juli hatte Yves R. bei seiner ersten Befragung umfangreiche Angaben zu seiner mehrtägigen Flucht gemacht. Im Rahmen seiner förmlichen Vernehmung bei der Polizei und vor dem Haftrichter hatte der 31-Jährige dann jedoch von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Ob er sich seitdem kooperativ gezeigt hat, ist nicht bekannt.

Indes ist mittlerweile klar, mit was für einer Waffe Yves R. die vier Polizisten bedroht hatte, ehe er in den Wald floh: Es handelte sich laut Landtags-Pressemitteilung um eine Schreckschusswaffe. In der Mitteilung heißt es ferner: "Eine Unterscheidung zu einer echten Schusswaffe sei den Einsatzkräften in der Situation nicht möglich gewesen."

Bis zur Festnahme von Yves R. am 17. Juli sollen insgesamt rund 2650 Polizisten im Einsatz gewesen sein.