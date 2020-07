Oppenau/Dornstetten Warum ist bewaffneter Yves R. so schwer zu finden?

Die Suche nach dem 31-jährigen Yves R. hält die Polizei im Ortenaukreis und darüber hinaus bereits seit fünf Tagen auf Trab. Im und um den Schwarzwaldort Oppenau sind weiterhin Beamte unterwegs, versuchen der Bevölkerung das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Derweil "laufen auch die Maßnahmen im Hintergrund auf Hochtouren", heißt es am Donnerstagmorgen aus dem Polizeipräsidium Offenburg. Mehr als 280 Hinweise seien mittlerweile eingegangen – viele davon auch aus dem Internet und den sozialen Netzwerken, erklärt Polizeisprecher Yannik Hilger. Sie betreffen potenzielle Unterschlupfe, mancher will R. auch selbst irgendwo gesehen haben. Zum Ziel – der Ergreifung des Mannes, der am Sonntag mit vorgehaltener Pistole vier Beamte entwaffnet hat – haben sie bisher nicht geführt. Auch am Donnerstag waren erneut bis zu 300 Kräfte im Einsatz.