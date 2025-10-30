Opferhilfe im Zollernalbkreis: Das erwartet Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen

Egal wie hoch die Strafe am Ende ausfällt, für die Opfer ist sie nie hoch genug. Dennoch wollen manche Frauen die Straftat anzeigen. Was sie erwartet.
„Wir glauben den Opfern immer“, sagt die Außenstellenleitung Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer Weisser Ring Zollernalbkreis Heike Dachs im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist unsere Aufgabe.“ Wenn sich jemand bei der Opferhilfe meldet, bieten ehrenamtliche Mitarbeiter Unterstützung in Form von persönlichem Beistand und psychologischer Unterstützung bis hin zu praktischer Hilfe in Notlagen an. „Wir begleiten die Betroffenen beispielsweise zur Polizei oder beim Gerichtsprozess“, so Dachs. „Wir müssen nicht wissen, was da genau vorgefallen ist.“