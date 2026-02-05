Opfer wurde in Falle gelockt: 19-Jähriger raubt in Offenburg einen 23-Jährigen aus und landet in U-Haft

Der Heranwachsende soll den 23-Jährigen zum späteren Tatort gelockt und ihn dort anschließend ausgeraubt haben. Mittlerweile sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft.
Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Mittwochabend im Bereich des Burgerwaldsees haben die Beamten des Hauses des Jugendrechts Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen eingeleitet. Der Heranwachsende wurde in diesem Zusammenhang am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts eines besonders schweren Raubes und einer gefährlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft anordnete, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.