Opfer wurde in Falle gelockt: 19-Jähriger raubt in Offenburg einen 23-Jährigen aus und landet in U-Haft

Zuvor soll der dringend Tatverdächtige einen 23-Jährigen unter einem Vorwand an den späteren Tatort gelockt haben und ihn gegen 18 Uhr zusammen mit zwei weiteren Männern mit Tritten und Schlägen körperlich attackiert haben. Laut den Schilderungen des Opfers sei er zur Herausgabe seiner getragenen Schuhe aufgefordert worden. Weiterhin hätte ihm der 19-Jährige einen Geldschein abgenommen, heißt es weiter. Der Überfallene und der vier Jahre jüngere Angreifer sollen seit mehreren Jahren miteinander bekannt sein.