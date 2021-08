Schläger nach Übergriffen in Rottweil und Tuttlingen auf freiem Fuß

Opfer klagen Justiz an

1 Erst wurden zwei Jugendliche von zwei jungen Männern brutal zusammengeschlagen, jetzt fühlen sie sich von den Behörden im Stich gelassen. (Symbolfoto) Foto: © Tinnakorn – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Zwei junge Männer fallen in Rottweil und in Tuttlingen durch ihre Gewaltbereitschaft auf. Die Staatsanwaltschaft zeigt sich zunächst machtlos. Erst nach einer weiteren Tat ordnet sie Untersuchungshaft an. Die Opfer fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen.

Rottweil/Tuttlingen - Der Tatort weckt die schreckliche Erinnerung. Ihr Blick geht zu Boden. Hier war geschehen, was immer noch quält. Damals vor einem Jahr an Pfingstmontag, als sie noch 15 Jahre alt waren. Beide wurden unvermittelt zusammengeschlagen. Es passierte auf dem Schulhof ihrer ehemaligen Grundschule, in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen