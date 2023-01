1 Nach dem Schockanruf müssen viele das Erlebte erst einmal verarbeiten. Die psychische Belastung ist groß. Foto: fizkes – stock.adobe.com

"Die seelische Grausamkeit wiegt schwerer als das Finanzielle" – das sagt eine Frau aus Eschbronn, die sich nach unseren Berichten über Schockanrufe an uns wendet. Auch sie hat es erlebt. Der Geldtransfer scheiterte letztlich am Wetter – ein Glück.















Eschbronn-Mariazell - Bevor uns die Mariazellerin ihre Erfahrung schildert, bedankt sie sich ausdrücklich bei unserer Redaktion: "Toll, dass Sie über das Thema so ausführlich berichten – die Leute müssen gewarnt werden." Sie ist noch immer fassungslos, wenn sie an den Schockanruf denkt. "Das ist so übel, das kann man mit Worten nicht beschreiben."