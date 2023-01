1 Die Polizei hat die zuständige Soko „Höhe“ personell verstärkt. Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Im Kreis Schwäbisch Hall ist am Mittwoch eine 89 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und greift in diesem Zusammenhang zwei alte Fälle wieder auf.















Link kopiert

Die Ermittlungen in Michelbach an der Bilz laufen auf Hochtouren: Es wird nach Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges in der kleinen Gemeinde im Kreis Schwäbisch Hall bemerkt haben. Am frühen Mittwochabend ist dort eine 89-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Seniorin wurde zuletzt gegen 10 Uhr lebend gesehen, dann verliert sich ihre Spur.

Eine Obduktion des Opfers soll am Freitag durchgeführt werden. Die Polizei geht jedoch schon jetzt von einer gewaltsamen Tötung aus – und untersucht eine mögliche Verbindung zu zwei weiteren Delikten.

Soko „Höhe“ übernimmt

Erst im vergangenen Dezember ist ebenfalls in Schwäbisch Hall eine 77 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Das Tötungsdelikt, das sich am Tag vor Heiligabend ereignete, war der Anlass zur Gründung der Soko „Höhe“. Die Sonderkommission, die personell aufgestockt wurde, leitet auch die Ermittlungen im aktuellen Fall.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen bestätigt, wird sie auch den bislang ungeklärten Tod einer Brauer-Erbin aus dem Jahr 2020 erneut unter die Lupe nehmen. Die 94-Jährige wurde ebenfalls in Schwäbisch Hall umgebracht. Sie lebte offenbar in der Nähe des Tatorts der 77-Jährigen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die „Soko Höhe“ sucht unterdessen nach Zeugen. „Fielen im Verlauf des Mittwochs Personen oder Fahrzeuge in Michelbach auf, die jemandem verdächtig oder fremd vorkamen?“, fragen die Ermittler in einer Mitteilung zu dem Fall. Wichtig könnten auch Hinweise oder Wahrnehmungen sein, die zunächst nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten. Hinweise unter der Telefonnummer 07151/95 03 33.