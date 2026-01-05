Opernsängerin aus Rheinfelden: Tanja Ariane Baumgartner steht auf den großen Bühnen dieser Welt

Die Rheinfelder Sängerin Tanja Ariane Baumgartner hat Karriere auf den internationalen Opernbühnen gemacht. Die VHS fährt zu ihrem Auftritt bei den Osterfestspielen Baden-Baden.
Wenn die Volkshochschule Rheinfelden ins Festspielhaus Baden-Baden „pilgert“, muss das einen besonderen Grund haben. Und der heißt Tanja Ariane Baumgartner. Die in Rheinfelden aufgewachsene und inzwischen international bekannte Sängerin kennt man auf den großen, oft weit entfernten Opernbühnen. Dass die Mezzosopranistin bei den Osterfestspielen 2026 ihr Debüt in Baden-Baden gibt, nimmt die VHS als günstige Gelegenheit zum Anlass, eine Konzertfahrt dorthin zu veranstalten.