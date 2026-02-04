Opernkunst in Wolfach: So verwandelte sich der Blaue Salon in eine große Mozart-Bühne

Nach der „Zauberflöte“ vor drei Jahren wurde erneut eine Oper des österreichischen Musikgenies in Wolfach aufgeführt. Diesmal kam „Cosi fan tutte“ zur Entfaltung.
Am Ende wurden sie von ihrem großen Publikum im Blauen Salon stürmisch gefeiert: die fünf Mitglieder des Ensembles der Mozart-Oper „Cosi fan tutte“. Wieder und wieder mussten sie auf die Bühne, um die Ovationen der begeisterten Opernbesucher entgegenzunehmen. Es war übrigens bereits die zweite Oper, die im Blauen Salon über die Bühne ging: 2023 war dort Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ zu sehen und zu hören.