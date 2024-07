Opern-Spektakel: Zum Start der Bayreuther Festspiele: Tipps für Einsteiger

3 Bitte in Bayreuth nicht als Letzter aus der Pause kommen, wenn man in der Mitte sitzt. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Was ziehe ich an? Wie überstehe ich eine stundenlange «Götterdämmerung»? Und wie die Hitze? Festspiel-Neulinge in Bayreuth finden hier wichtige Tipps.









Bayreuth - Ein paar Klicks - und hinein geht es in die besondere Welt der Bayreuther Festspiele. Im Online-Ticketverkauf ist es inzwischen möglich, auf ganz normalem Weg und ohne jahrelanges Warten Karten für das weltberühmte Opern-Spektakel zu kaufen. Doch danach geht es erst richtig los: Was zieht man an? Wie übersteht man die Hitze? Wo lauern die Fettnäpfchen? Und was macht man eigentlich in Bayreuth, wenn man gerade keine Oper hört? Hier ein paar Antworten für Festspiel-Neulinge, bevor es heute Abend losgeht: