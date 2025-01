Operationsplan Deutschland: Werden Unternehmen im Kreis Rottweil auf Kriegsfall vorbereitet?

Wirtschaft Regional Sonnenstrahlen am dunklen Himmel der Immobilienbranche: Erfolgreich in 2024/2025

Kreis Calw. Wie prächtige Pfauen mussten viele Bauträger in den letzten Jahren sämtliche Federn lassen. Globale Ereignisse und wirtschaftliche Herausforderungen haben deutliche Spuren hinterlassen. Doch Kampfgeist und Durchhaltevermögen zeichnen die Branche aus. Die jahrelangen Entwicklungen, die vielen Arbeitsstunden der Planer, die unzähligen Gespräche mit Gemeinden und Ämtern sowie die harte Arbeit der Handwerker – all das wird nicht einfach aufgegeben. Zu viel Herzblut und Kapital sind in die Projekte geflossen, um nun einzubrechen.