2 Die Schleiereule soll im Landkreis wieder in größerer Anzahl heimisch werden. Ein Anfang ist mit Hilfe vieler Schwarzwälder-Bote-Leser gemacht. Foto: foxy1 – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Für Ornithologen ist es eine kleine Sensation: Die Schleiereule schickt sich offenbar an, sich in der Region zu vermehren.

Schwarzwald-Baar-Kreis - "Schleiereulen brauchen Hilfe" – so titelte der Schwarzwälder Bote vor fast genau einem Jahr, am 15. Juli 2020. Die Schleiereulen in der Region also brauchten Hilfe – und ihrem Hilferuf folgten die Leser des Schwarzwälder Boten gerne und zahlreich. Über 160 Leser wollten der Schleiereule ein neues Zuhause geben und boten Nistplätze an. Bauern, Jäger, Natur- und Tierliebhaber meldeten sich auf den Aufruf hin.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen