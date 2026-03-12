Oper in Balingen: „Carmen“ – von der Verführerin zur Feministin

Mit einer modernen Interpretation des Opernklassikers „Carmen“ geht Regisseurin Claudia Isabel Martin Peragallo neue Wege. Sie hebt Carmen hin zu einer Feministin.
Max ist 15. Er geht auf das Gymnasium in Rosenfeld. Er sitzt etwas aufgeregt mit ein paar Freunden im Foyer der Stadthalle Balingen. Stoffhosen, Hemden, Jackets. Einer trägt ein Metallica-Shirt drunter. „3 Stunden? Wirklich?“ Er sagt das so, als hätte man ihm gerade eröffnet, dass Mathematik jetzt auch samstags stattfindet. Man schmunzelt. Und geht rein.