Jährlich startet die Baiersbronn Touristik mit dem Bike- und Wanderhimmel-Opening in die neue Saison. Während in den Vorjahren diverse Wander- oder Bikergruppen von einzelnen Startpunkten den Endpunkt anpeilten, ging es diesmal von einem zentralen Punkt, dem Rosenplatz, auf Tour.

210 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Tourismusdirektorin Christina Palm Diaz freute sich über die große Resonanz. Auch die Tourismusdirektorin nahm an der Wandertour Richtung Buhlbachsee teil. Rund zweieinhalb Stunden waren eingeplant, Familien mit Kindern oder auch Wanderer, die nicht ganz so viel Kondition haben, konnten an einer Weggabelung in Richtung Wildgehege abkürzen. Für diese Runde waren rund 1,5 Stunden reine Wanderzeit vorgesehen.

Zwischen 9 und 10 Uhr konnten die Teilnehmer bei Laura Klumpp und Maren Kohler ihre Teilnehmerbänder in Empfang nehmen und individuell starten. Zu Beginn sah es so aus, als ob leichter Regen zum Wegbegleiter werden sollte. Doch es blieb weitgehend trocken.

Verschiedene Touren

Die Biker konnten unter drei Touren wählen. Rund 29 Kilometer lang war die Forstwege-Radtour. Die Trail-Tour hatte eine Länge von 27 Kilometern. Eher entspannt ging es zu bei der Familientour über rund 5,5 Kilometer. 103 Höhenmeter mussten bewältigt werden, während der Nachwuchs eine Rätselrallye lösen konnte. Bei der Wanderung durchs Sankenbachtal wurde deutlich, was Baiersbronn auch neben der laufenden Gartenschau zu bieten hat.

Für die Mountainbiker, die ebenfalls mit Elan an den Start gingen, standen verschiedene Strecken zur Auswahl. Foto: Lothar Schwark

So hat der Baiersbronner Wanderhimmel über 550 Kilometer abwechslungsreiche Wanderwege, zum Teil mit Premiumauszeichnungen. Das über 1000 Kilometer lange Wegenetz bietet auch für Mountainbiker nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten.

Stationen für den Genuss

Auch die Tour im Sankenbachtal begeisterte – mit dem plätschernden Bach in sattgrünen Natur, garniert mit bunter Blütenpracht. Neben dem Buhlbachsee war das Wildgehege ein Höhepunkt. Die Rothirsche ließen sich von den Wanderern aber nur wenig beeindrucken.

Der anfängliche Regen konnte Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz und Willi Seid (Schwarzwaldverein) die Laune nicht verderben. Foto: Lothar Schwark

Inge (85) und Hansjürgen Berger (86) gehörten zu den älteren Teilnehmern und bewiesen, dass das Wandern jung hält. Am Tag zuvor hatten sie schon in rund viereinhalb Stunden komplett die Gartenschau gemeistert. Stärken konnten sich Wanderer und Biker an den Genussstationen Sankenbachparkplatz, Sankenbachsee und in Höhe Schafstall Finkbeiner. Geboten wurden leckere heimische Spezialitäten. Zurück auf der Schelklewiese, konnten die Teilnehmer das Kurkonzert des Musikvereins Bad Rippoldsau und des Harmonika-Spielrings verfolgen.