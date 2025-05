1 Auch der Genuss steht beim Bike- und Wanderhimmel-Opening im Fokus. Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter Naturliebhaber und Sportbegeisterte treffen sich jedes Frühjahr zum Baiersbronner Bike- und Wanderhimmel-Opening. Die Touren am Sonntag, 25. Mai, bieten für jeden Geschmack etwas.







In Baiersbronn wird beim Bike- und Wanderhimmel-Opening die Saison eingeläutet. Ob zu Fuß oder mit dem Mountainbike: Am Sonntag, 25. Mai, können Outdoorenthusiasten in die Landschaft Baiersbronns eintauchen und den Alltag hinter sich lassen. Darüber informiert die Baiersbronn Touristik in einer Mitteilung.