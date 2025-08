Open Air von „Endstation Sehnsucht“: Schlager sorgen für Begeisterung

Drei Generationen haben beim Open-Air-Konzert in Haslach von „Endstation Sehnsucht“ gemeinsam die größten Schlagerhits der 1970er Jahre gefeiert.

Mehr als 1700 Besucher strömten am Samstagabend bei herrlichem Sonnenschein zum Open-Air-Konzert der Kultgruppe „Endstation Sehnsucht“ auf den Marktplatz. Es wurde ein unvergesslicher Abend für alle Freunde des deutschen Schlagers der 1970er Jahre – viele hatten sich stilecht gekleidet, teils sogar in Original-Outfits aus jener Zeit. Im Publikum waren drei Generationen vertreten: Großeltern, die die Musik damals live erlebten, Eltern, die sie als Kinder kennenlernten, und Enkel, die neugierig waren, worauf die Älteren früher gefeiert hatten. Denn die Hits von damals sind alles andere als vergessen – und viele, ob jung oder alt, sangen textsicher mit.

Drei Generationen sangen textsicher mit

Die Musiker Tobias Link (alias „Rex“, Gesang), Valerie Link („Daliah“, Gesang), Marko Schwab („Roy“, Schlagzeug), Marian Cacic („Roberto“, Keyboard/Piano), Stefan Ilg („Bata“, Gitarre), Hubert Mayer („Karel“, Bass), Thilo Haas („Heino“, Saxofon), Matthias Seeholzer („Mireille“, Posaune) und Markus Eble („Jürgen“, Trompete ) lieferten ein Schlager-Event, das das Publikum von der ersten Minute an begeisterte. Für das musikalische Programm und die gelungene Moderation war Tobias Link verantwortlich – eine Kombination, die man selten so stimmig erlebt. Im ersten Teil drehte sich alles um Liebe, Herzschmerz und Verlust. Mit dem Lied „Wunder gibt es immer wieder“ begann die musikalische Reise in die 1970er Jahre. Bei „Über den Wolken“ trugen einige Musiker Fliegerhauben und Brillen und „flogen“ über die Bühne. Vier Damen namens Anita wurden auf die Bühne geholt, um gemeinsam das gleichnamige Lied zu singen. Auch bei „Michaela“ sang das Publikum lautstark mit.

Mit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ ging es in die Pause – verdient für Musiker und Publikum gleichermaßen. Die Stadtkapelle Haslach hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu versorgen. Nach der Pause war es bereits dunkel, und ein kurzer Regenschauer setzte ein – doch die Schlagerfans ließen sich nicht beirren. Am Eingang hatten sie Ponchos und Fingerlämpchen erhalten, die nun zum Einsatz kamen. Eingepackt und leuchtend startete der zweite Teil mit „Aber bitte mit Sahne“.

Die musikalische Reise führte rund um die Welt – bei „Griechischer Wein“ wurde vor der Bühne ausgelassen getanzt. Bei „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ wurde ein Gummiboot ins Publikum geschickt, das es begeistert weiterreichte. Mit dem melancholischen „Fremde oder Freunde“ endete das reguläre Programm – doch das Publikum forderte Zugaben. Und die gab es – mit einer ganz besonderen Überraschung: Tobias Link sang „Wenn ich König von Deutschland wär’“ im strömenden Regen, mit Krone und Umhang unter einem großen Schirm. Zum Finale trugen alle Musiker Bademäntel – eine Hommage an den großen Udo Jürgens.

Ausblick

Mit „Wunder gibt es immer wieder“ endete das Konzert, das für viele noch lange hätte weitergehen können. Zur Freude vieler soll es 2026 eine Neuauflage geben.