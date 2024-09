1 Die Schlagerkuchen-Veranstaltungen waren bislang gut besucht. Foto: Brainstall Media

Auf dem Sportgelände des SV Oberschwandorf findet am Samstag, 14. September, das Open-Air „Schlagerkuchen Nordschwarzwald“ statt. Die Veranstaltung mit Tobee verspricht zehn Stunden Unterhaltung.









Das große Schlagerfestival von Bierkönig-Star Tobee geht nach sechs ausverkauften Veranstaltungen im Kreis Göppingen auf Tour, und ist nun zum ersten Mal in enger Kooperation mit dem SV Oberschwandorf am Samstag, 14. September, zu Gast in Haiterbach.