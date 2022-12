1 Michael Patrick Kelly gibt am Freitag, 1. September, ein Konzert in Rottenburg. Foto: Shanti Joan Tan

Mit Michael Patrick Kelly ist der zweite Künstler für das Rottenburger Open Air vor dem Bischofspalais vom 1. bis 3. September 2023 bestätigt.















Link kopiert

Rottenburg - Karten für das Open-Air-Festival in Rottenburg gibt es bereits im Online-Vorverkauf unter www.vaddi-concerts.de und an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen.

Open-Air-Tour 2023

Fünf Jahre nach Michael Patrick Kellys Platin-Album "iD" mit mehr als 90 Wochen in den Charts, 500.000 Konzertbesuchern, Teilnahmen bei der TV-Sendung "The Voice of Germany" und drei Staffeln "Sing meinen Song" kommt nach der großen Arena-Tour zu seinem fünften Studioalbum "B.O.A.T.S." für "Based on a True Story" die Open-Air-Tour 2023.

Zwei bestätigte Auftritte

Kelly tritt am Freitag, 1. September, um 20 Uhr beim Rottenburger Open Air vor dem Bischofspalais auf. Die zweite bereits bestätigte Band ist Santiano. Sie ist am Samstag, 2. September, um 19.30 Uhr in Rottenburg zu erleben.