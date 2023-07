Kinder hüpfen zur Musik in der Abendsonne zur Musik von Aljosha Konter. OB Peter Rosenberger sitzt mitten in der Neckarstraße mit Jörg Doormann am Tisch und genießt sein Feierabendbier. Vor dem Bahnhof tanzt Roberto Santamaria – und wer auf dem Weg in die Stadt oder zum Kaufland nicht aufpasst, wird gleich zum Samba verhaftet. Traumhafte Sommer-Stimmung überall in der Stadt.

City-Manager Thomas Kreidler ist stolz: „Ich denke, acht Locations mit hochwertiger Musik – da fällt mir keine Stadt ein, wo es das in dieser Qualität so komprimiert gibt.“

In der Tat. Feinste jazzig-funkige Musik von der Kurverwaltung im Kloster-Biergarten. Lustig entspannte Songs von Aljosha Konter auf dem unteren Marktplatz. Die Kinder hüpfen begeistert, als er singt: „Auch das Geld in meinem Hut – alles nur geklaut.“

Es wird gelacht und geredet

In der Hirschgasse ist Thommy (Ex-Rockcafé) ganz gerührt: Die Jungs von Open Minds haben extra für ihn vor Angies Kneiple „All Right Now“ gespielt. Drinnen wird gelacht, draußen geredet, geflirtet und mitgegroovt. Inspiriert auch Buchhändlerin Imelda Kohler nebenan – sie lächelt kurz raus, während schon wieder Kunden durch die Ladentür gehen.

Noch krasser diesmal die Schlager-Schunkel-Party am Goldenen Adler. Joshua Kimmichs Onkel Walter Schmid treibt mit den Schlagern von Nino de Angelo die Tänzer im Mühlgässle zu Höchstleistungen: Eine Tänzerin legt sogar eine Bodenfigur auf dem Pflaster hin. Respekt!

Soulprint-Sängerin Sabrina Kübler groovt in der Zwischenzeit das Holzdeck an der Wilhelmstraße – die Bedienungen des Dolce Vita rennen, in der Tür eine lange Schlange, die es nach Eis begehrt. Es läuft – wie bei allen Gastros an diesem lauen Sommerabend.

Cool. An der Inselspitze groovt sich die Groove-Commission aus Rutesheim gerade ein mit Classic-Rock. Sänger Rainer hat gerade Lokalmatador Jo Lutz aus Talheim eingeführt, sagt dann: „Hey, komm Tanzen. Lasst uns den Boden zum Stauben bringen!“ Stimmt: „I won’t back down“ von Tom Petty an. Und schon fängt die Rock-Braut in der Lederjacke als Erste an, zu tanzen. Geht doch!

Kuba-Feeling vor dem Gleis Süd am Bahnhof. Roberto Santamaria bringt die lateinamerikanischen Songs so grandios, dass nicht nur der Ex-Linke Stefan Dreher mit seiner Frau gleich ein Tänzchen hinlegt. Der Party-Gigant hatte es schon beim Soundcheck geschafft, dass das erste Paar um 19.25 Uhr samba-mäßig loslegt.

Wie erfolgreich war der vierte Horber Brückensommer?

Kurz nach 22 Uhr. Offiziell sind die Gigs vorbei. Nur vor dem Italiener Apulia nicht. Hier hatte Aldo beste italiaenische Songs gebracht. Thomas Kreidler: „Dann fing noch das ganze Apulia-Team an zu tanzen – grandios!“

Wie erfolgreich war der vierte Horber Brückensommer? Edwin Kiefer (Quartier 77) verdrückt das letzte Rest-Steak zum Feierabend. Sagt: „Es waren wenige Leute unterwegs als das letzte Mal!“

City-Manager Thomas Kreidler: „Die Stimmung war toll. Der Brückensommer zeigt, was in Horb gehen kann.“ Und für das nächste Jahr hat er schon den nächsten Joker im Ärmel. Denn: Unten auf der Ritterwiese steht schon die Bühne vor den Holi-Day am Samstag.

City-Manager Kreidler: „Eigentlich wollten wir schon in diesem Jahr die Bühne am Freitagabend nutzen für eine DJ-Party für die Jugend. Das hat diesmal leider nicht geklappt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das im nächsten Jahr hinbekommen!“

Tolle Stimmung. Entspannt. Kein Gedränge – außer auf der Tanzfläche. Leben auf den Straßen. Am Kloster. Eine Vision und Inspiration, alles zu geben, damit die Kernstadt nach dem Bau der Hochbrücke schöner wird? City-Manager Kreidler: „Definitiv!“