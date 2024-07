Das zweite Vöhringer Open Air Konzert mit Musik von der Klassik bis zum Musical findet am 26. Juli statt.

Bariton Guido Weber und Pianist Giomar Sthel haben ein Konzertprogramm zusammengestellt, das sich um das Thema „Wald“ rankt. Der Pianist internationaler Konzerterfahrung, Giomar Sthel, hat sich in Vöhringen niedergelassen und die Musikwerkstatt im Oberen Höfle gegründet.

Lesen Sie auch

Internationaler Musikgast tritt auf

Bariton Guido Weber ist Opern-, Operetten- und Musicalsänger und gastiert an vielen in- und ausländischen Bühnen. „Wir freuen uns sehr, mit den beiden renommierten Künstler ein hochklassiges Konzert auf diesem außerordentlichen Platz bieten zu können“ so Bürgermeister Stefan Hammer. Veranstalter ist die Gemeinde Vöhringen, um Organisation und Bewirtung kümmert sich der CDU Ortsverband. Das Konzert verspricht nicht nur ein einmaliges Musikerlebnis.

Erst das Essen, dann die Musik

Auf dem von hohen Bäumen umstandenen Rondell im Wald genießen die Besucher 360 Grad Naturbühne. Dazu haben sich die Organisatoren noch etwas Besonderes einfallen lassen: das Open-Air beginnt um 18:30 Uhr mit einem Picknick. Picknick-Körble mit einem Vesper für 2 Personen können bis zum 19. Juli vorbestellt werden. Ein Verkauf von Picknick-Körben am Veranstaltungstag ist ohne Vorbestellung leider nicht möglich!

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr in Heiligenzimmern Leistungsabzeichen steht für Können Die Feuerwehrabteilung Heiligenzimmern richtet die Abnahme der Prüfungen aus. 26 Gruppen sind am Start. Nach der Arbeit wird gefeiert.

Vorverkaufsstellen sind Tanja’s Hoflädle in Wittershausen sowie Metzgerei Geiser, Gärtnerei Wegenast, Fa. Häberlin, die Ortsverwaltung und die Apotheke in Vöhringen. Die Vorbestellung ist auch online möglich unter https://rondellkonzert.company.site/.

Korb gefüllt mit heimischen Spezialitäten

Enthalten sind ausschließlich heimische Spezialitäten; die Körble stehen dann zu Beginn der Veranstaltung am Rondell zur Abholung bereit. Getränke werden vom CDU Ortsverband zum Kauf angeboten. Die Besucher werden gebeten, Picknickdecke oder Gartenstühle mitzubringen. Parkmöglichkeiten sind in der Festallee nahe dem Rondell vorhanden. Bei unsicherer Witterung findet das Konzert in der Vöhringer Tonauhalle statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei – Spenden sind willkommen.